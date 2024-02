Kalbe. - Es war eine schwere Entscheidung für die Schützen: Seit Jahren hatte die Gilde darüber nachgedacht, den Umzug zum Schützenfest ganz aus dem Programm zu streichen und das Fest nur noch im kleinen Rahmen stattfinden zu lassen.

Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung fiel die Entscheidung. So wird es ab diesem Jahr keinen Umzug durch die Milde-Stadt mehr geben. Auch in vielen anderen Vereinen und Gilden im Altmarkkreis gebe es keine festlichen Umzüge mehr, so Gildechef Fritz Schulz. „Die Kosten erdrücken die Gilde, und die Resonanz aus der Bevölkerung ist nicht mehr so wie früher.“

Lesen Sie auch: Kalbe: Schützen stellen im Wachhaus aus

Kleiner Trost: Die Proklamation der Volksschützenkönige und Majestäten der Schützengilde solle es weiterhin geben, mit einem kleinen gemütlichen Beisammensein im Anschluss.

In seinem Bericht blickte der Gildechef auf das vergangene Jahr zurück. So beschlossen die Mitglieder, dem Schatzmeister Bernd Krone einen Stellvertreter zur Seite zu stellen. Bernd Krone will sich von seinem Amt demnächst zurückziehen. Ihm zur Seite steht Uwe Kunze, der nun eingearbeitet wird und im nächsten Jahr zur Wahl vorgeschlagen werden soll.

Marcel Schmidt (links) wurde als Schießsportleiter wiedergewählt. Bernd Krone wird im nächsten Jahr das Amt des Schatzmeisters niederlegen. Maik Bock

Große Erfolge

Erfolgreich verliefen der Tag der offenen Tür am 1. Mai sowie das Schießen um den Goliath-Pokal. Letzteres sei mit einem sehr hohen Arbeitsaufwand verbunden, so Fritz Schulz. Die Teilnehmerzahl sei zwar nicht so hoch wie im Vorjahr gewesen. Das habe vor allem daran gelegen, dass die Partnergilde nicht kommen konnte. Auch die vereinsinternen Schießveranstaltungen seien gut gelaufen. Nur etwas mehr Beteiligung der Mitglieder wünscht sich der Vorstand für das nächste Mal.

Seit dem 26. August sind Detlef und Karin Neuschulz das amtierende Königspaar. Zum Schützenfest wurden 60 Einladungen an ehemalige Mitglieder verschickt. Leider hätten sich nur sieben gemeldet und abgesagt.

Die Kalbenser Schützen vertrauen ihrem Vorstand. Fritz Schulz bleibt als Gildechef und Marcel Schmidt als Schießsportleiter im Amt.