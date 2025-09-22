Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen zwischen Wiepke und Estedt auf der B 71 ereignet. Die Strecke wurde für Aufräumarbeiten gesperrt.

Schwerer Unfall auf der B 71 führt zu Stau auf Bundesstraße am Montagmorgen

Wiepke/Estedt - Stau am Montagmorgen auf der Bundesstraße 71 zwischen Wiepke und Estedt. Nach einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten am Abzweig der L 12 nach Klein Engersen sind Feuerwehr und Polizei vor Ort und haben die Straße gesperrt.

Fahrzeugführer aus Richtung Estedt nutzten zunächst den kleinen Umweg über die L 12 und Wiepke. Aus Richtung Salzwedel kommend, stauten sich Lkw weit zurück.

Zwei Pkw waren an der Unfallstelle kollidiert. Zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen. Es gibt mehrere verletzte Personen. (Artikel wird aktualisiert)