Erste Spur nach Einsatz mit Polizeihundeteam verliert sich an der Bode in Löderburg. Hecklinger (59) seit Freitag verschwunden.

Löderburger Wehr setzt Vermisstensuche mit Boot auf der Bode fort

Kameraden der FFW Löderburg starten die Suche von der Bode aus.

Löderburg/Hecklingen. - Ein 59-Jähriger aus Hecklingen wurde am Sonntag als vermisst gemeldet. Bei der Suche verlor sich eine erste Spur für ein Polizeihundeteam an der Bode in Löderburg. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Löderburg suchten am Montagvormittag ab hier weiter.