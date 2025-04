Sallenthin. - Die Lichtwerkstatt in Sallenthin strahlt eine herzliche Gemütlichkeit aus. Natürliche Farben, Holzmöbel, in der Mitte des Raumes ein Kessel mit Kerzenwachs sowie die offenen und freundlichen Gestalter dieses Ortes – Anja Keßler und Martin Rosenberg – lassen beim Betreten des Raumes gleich ein Gefühl des Willkommenseins entstehen. Am morgigen Sonnabend ist es auch für Jedermann möglich, die zwei von 14 bis 18 Uhr in der Kerzenzieherei zu besuchen und eigene Stücke zu fertigen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.