Kakerbeck - Wettkämpfe gab es wieder mehrere beim diesjährigen Zeltlager der Jugendfeuerwehren des Kreisfeuerwehrverbandes Gardelegen. Aber das Team, das beim Spiel ohne Grenzen am Sonnabend die Nase vorn hatte, durfte am Ende der viertägigen Veranstaltung, die bereits zum siebenten Mal in Kakerbeck stattfand, den Wanderpokal mit ins heimische Gerätehaus nehmen.