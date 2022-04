Sind Brot und Brötchen in Gardelegen künftig Luxuslebensmittel?

Gardelegen - Die Preisspirale dreht sich aktuell permanent – aber nur in eine Richtung, nämlich nach oben. Ganz gleich, ob es das Essen in der Gaststätte, die Lebensmittel, Energie und Sprit sind – alles ist teurer geworden. Dazu die vielen leeren Regale in den Supermärkten, Hamsterkäufe bei verschiedenen Produkten, wie Öl, Toilettenpapier, haltbaren Lebensmitteln und auch Mehl tun ein Übriges. Geht auch den Bäckermeistern in Gardelegen das Mehl aus?