Eine 69-Jährige hat am Sonnabend, 7. September 2024, auf einem Supermarkt-Parkplatz in Gardelegen einen Verkehrsunfall verursacht. Sie hatte wohl Alkohol intus.

Verkehrsunfall in Gardelegen

Gardelegen/vs. - Wahrscheinlich war Alkoholkonsum verantwortlich für den Übermut einer 69-Jährigen. Diese fuhr am Sonnabend gegen 14.30 Uhr mit ihrem Skoda Octavia auf dem Edeka-Parkplatz an der Stendaler Straße in Gardelegen rückwärts im Kreis mit quietschenden Reifen, beschreibt die Polizei. Nach drei Runden habe sie die Kontrolle über den Pkw verloren.

Dieser sei mit einem Kia Sportage kollidiert. Die darin sitzende Fahrerin (59) habe durch den Aufprall einen Schock und Schmerzen im Nackenbereich erlitten. Die Unfallverursacherin sei danach ausgestiegen und gestürzt. Eine Wunde am Hinterkopf sei die Folge gewesen. Rettungskräfte hätten die Frauen medizinisch versorgt.

Polizeibeamte hätten bei der 69-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen. Doch diese verweigerte den Test und wollte verschwinden. Die Ordnungshüter hätten sie festgehalten, heißt es im Pressebericht. Eine Blutprobenentnahme sei angeordnet und realisiert worden. Außerdem sei der Führerschein der Frau beschlagnahmt worden. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sei eingeleitet.