Gardelegen. - „Wir freuen uns, dass der Bahnhof wieder schön hergerichtet wird.“ Lilli Mahlke und Ella Schmidt gehören zu den Fahrschülern, die täglich in der Schulzeit am Bahnhof morgens aus- und nachmittags einsteigen. Ella Schmidt wohnt in Mieste und nutzt den Zug, Lilly Mahlke ist in Algenstedt zu Hause und fährt mit dem Bus. „Für uns wären vor allem Sitzmöglichkeiten und Toiletten wichtig“, sagt Lilly. Und auch ein Shop wäre gut. „Dann können wir uns den Weg zum Penny sparen“, ergänzt Ella.