Nach coronabedingter Zwangspause werden in den Reisebüros wieder Urlaubsreisen gebucht. Unter anderem zieht es die Menschen in den Süden, wie Spanien oder Griechenland. Aber auch deutsche Reiseziele werden nachgefragt, sagt Reiseverkehrskauffrau Ines Könemann vom Gardelegener Reisebüro Werner Tours. Fotos: Cornelia Ahlfeld

Wollen die Menschen angesichts der zahlreichen coronabedingten Vorschriften überhaupt verreisen? Die Volksstimme fragte in Gardelegen nach.

Gardelegen l Diesen Ausflug nach Gardelegen werden Horst Hinzpeter und sein Enkel Paul nicht so schnell vergessen. Sie wollten eigentlich in die Tourist-Information, fanden sie aber zunächst nicht. Deshalb gingen sie erst einmal ins Rathaus. Und da lief ihnen, wie der 83-Jährige im Gespräch mit der Volksstimme erzählte, Bürgermeisterin Mandy Schumacher über den Weg. Und die lud die beiden Magdeburger prompt zu einer Sonderführung durchs altehrwürdige Rathaus ein. Urlaub im klassischen Sinne gibt s coronabedingt in diesem Jahr nicht. Für Paul (10) wurde eigens ein Schülerferienticket gekauft. Damit touren nun Opa und Enkel gemeinsam durch Sachsen-Anhalt.

Kurzfristig nach Kroatien

Anders bei Carmen Lossin-Schultze aus Mieste. Sie buchte im Reisebüro Werner Tours eine Urlaubsreise. 14 Tage Sonne und Baden in Kroatien. Übernachtet wird im Ferienhaus. Die knapp 1200 Kilometer Entfernung werden mit dem Pkw gemeistert. „Wir haben wegen Corona schon erst überlegt, aber wir haben uns kurzfristig für den Urlaub entschlossen, denn es ist erst unser zweiter Familienurlaub überhaupt“, erzählt Lossin-Schultze. Und so geht es mit Ehemann und drei Kindern in den Süden.

In Corona-Zeiten ist Urlaub eben alles etwas anders als vorher. Sicher könne man auch daheim seine Ferien gut verbringen. Aber viele Menschen wollen auch wieder verreisen. Diese Erfahrung hat jedenfalls Ute Schlüsselburg von Schüsselburg Touristik in Lindstedt gemacht. „Die Nachfrage ist auf jeden Fall wieder da“, so Schlüsselburg. Allerdings seien die Anfragen nach Mehrtagesfahrten noch sehr vorsichtig. Großes Interesse gebe es dagegen an Tagesfahrten. Leipziger Zoo, Harz, Kühlungsborn, Warnemünde, Spreewald oder Plau am See sowie Städtefahrten nach Berlin oder Einkaufsfahrten nach Polen werden gern gebucht. „Alles, was in drei, vier Stunden erreichbar ist“, fasste Schlüsselburg zusammen.

Bilder Carmen Lossin-Schultze aus Mieste, hier mit ihrer Tochter Marissa, fährt mit Ehemann und drei Kindern ans Meer nach Kroatien. Gebucht hat sie den Urlaub kurzfristig.



Für Paul Hinzpeter (10) aus Magdeburg wurde ein Schülerferienticket gekauft. Und so tourt er nun mit Opa Horst Hinzpeter durch Sachsen-Anhalt. Am Freitag...



Hauptsache raus

Bei Mehrtagesfahrten gebe es oft keine konkreten Ziele. „Wohin ist egal, Hauptsache raus“, sei oftmals der Tenor. Und zwar vor allem von Städtern, die viele der vergangenen Wochen mit den coronabedingten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen in ihrer Stadtwohnung verbringen mussten und vielleicht nicht mal einen Balkon hatten. Die Menschen auf dem Land dagegen hätten ja meist noch einen Garten, so Schlüsselburg, und fühlten sich nicht so eingesperrt. Für ausländische Ziele, wie Italien, sei die Nachfrage allerdings noch nicht so groß, obwohl sich ein Besuch Venedigs beispielsweise derzeit ganz besonders lohnen soll. Da dort nämlich keine Kreuzfahrtschiffe und anderen großen Schiffe unterwegs seien, soll das Wasser in der Lagunenstadt ganz blau und so klar sein, dass man bis auf den Grund gucken könne.

„Corona spielt schon eine Rolle bei den Buchungen. Es ist nicht wie sonst die Jahre“, hat auch Ines Könemann, seit 2002 als Reiseverkehrskauffrau im Reisebüro Werner Tours in Gardelegen tätig, festgestellt. Gebucht werden aktuell Reisen in südliche Länder, wie Spanien und Griechenland. Verstärkt Nachfragen gebe es auch nach Urlaubsorten in Deutschland, vor allem von Urlaubern, die vor Corona schon ihre Flugreisen gebucht hatten. „Die wollen jetzt hauptsächlich an die Nord- und Ostsee“, so Könemann.

Über aktuelle Reiseregelungen informieren

Insgesamt seien aber viele Kunden verunsichert. Denn jeden Tag gebe es neue Verordnungen und Festlegungen, wie aktuell wieder die Einführung der Maskenpflicht in Spanien. Die Veranstalter würden vorerst nur Pauschalreisen in Ländern Europas anbieten. Für alle anderen Länder, einschließlich für die Türkei, gilt noch bis zum 31. August eine Reisewarnung. Pauschalreisen seien bis dato für beliebte Ziele, wie Karibik, nicht zu haben. „Da will im Moment kein Veranstalter ein Risiko eingehen“, betonte Könemann. Wer dennoch die Welt erkunden möchte, müsse vorerst noch auf eigenes Risiko auf Reisen gehen. Jeder Urlauber sollte sich vor seiner Reise noch einmal über die aktuellen Regelungen informieren – auf der Homepage des Auswärtigen Amtes oder auch im Reisebüro.