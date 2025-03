Der Finanz- und Sozialausschuss hat dem Stadtrat von Kalbe empfohlen, dass sich die Kommune an der Flurbereinigung in Kakerbeck beteiligt. Es gibt jedoch ein Aber.

Kalbe/Kakerbeck. - Wenn sich die Stadt Kalbe nicht finanziell an der Flurbereinigung in Kakerbeck beteiligt, dreht sich dort kein Rad bei einem Baufahrzeug. Das hat Steffen Lötge als Chef der zuständigen Teilnehmergemeinschaft (TG) vor einigen Monaten unmissverständlich im Stadtrat klargemacht. Doch das Gremium könnte nun während seiner Sitzung am 3. April grünes Licht für die Beteiligung geben. Der Finanz- und Sozialausschuss hat am Dienstagabend jedenfalls eine solche Empfehlung verabschiedet. Allerdings nicht bedingungslos.