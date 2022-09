Städtisches Bauland in Gardelegen - ruck zuck weg

Der Traum vom eigenen Haus mit Garten ist offenbar ungebrochen, trotz aller Unsicherheiten, die es aktuell gibt. Allerdings ist geeignetes Bauland mittlerweile rar. Wo kann in der Region Gardelegen noch gebaut werden? Wie teuer ist das Bauland? Was ist noch in der Planung? Die Volksstimme fragte nach.

Im Frühjahr 2019 begann die Erschließung des neuen Baugebietes an der Bertolt-Brecht-Straße in Gardelegen. Auch das Gebiet liegt ideal – am Stadtrand im Grünen und doch zentrumsnah. Mittlerweile sind fast alle Bauplätze bebaut oder verkauft.

Gardelegen - Ein eigenes Heim, ganz neu, nach den Wünschen der Bauherren gestaltet, im Bungalowstil oder klassisch mit Dachgeschoss – dazu einen kleinen Garten mit Naschobst, Blumen und einer Spielfläche für den Nachwuchs mit Sandkasten, Schaukel und Trampolin – so sieht er in der Regel aus, der Traum vom Eigenheim. In vielen Regionen Deutschlands kann sich die normale Familie allerdings kaum noch erschlossenes Bauland leisten, vor allem nicht in den Speckgürteln der Großstädte. Doch es geht auch anders.