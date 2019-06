Die Straße zwischen Kassieck und Lindstedt verwandelte sich innerhalb von Sekunden in einen Fluss. Da das Erdreich der angrenzenden Felder das Wasser nicht so schnell aufnehmen konnte, floss es über die Straße. Foto: Florian Voigt

Der Himmel über Kassieck wurde dunkel. Wassermassen und murmelgroße Hagelkörner stürzten vom Himmel.

Kassieck l Die Hitze am Mittwoch war schier unerträglich. Schon morgens um 9 Uhr zeigte das Thermometer 27 Grad. Um die Mittagszeit war die 35-Grad-Marke geknackt. Auch wenn man sich kaum bewegte, lief einen der Schweiß von der Stirn. Und in den oberen Luftschichten braute sich etwas zusammen.

Über Kassieck färbte sich der Himmel dunkel. Gegen 16 Uhr setzte Starkregen ein, in den sich auch murmelgroße Hagelkörner mischten. In rasendem Tempo stand die Landstraße zwischen Kassieck und Lindstedt unter Wasser. Da das trockene Erdreich auf den angrenzenden Feldern das Nass nicht schnell genug aufnehmen konnte, flossen wahre Sturzbäche über die Äcker und die Straße.

Alles stand unter Wasser

Der Kassiecker André Bulla ist immer noch geschockt: Er ging nach dem Starkregen vor die Tür und schaute sich die Bescherung an, denn nach dem Abfließen des Wassers blieb eine Menge Dreck auf der Straße zurück. „Erst fing es sachte an zu regnen, wurde dann immer stärker. Und dann auch noch Hagel. Dann stand hier schon alles unter Wasser“, berichtet er. „So heftig haben wir es noch gar nicht gehabt.“

Auch andere Regionen in der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen haben etwas von dem Regen abbekommen, allerdings nicht ganz so heftig. In Gardelegen lief das Wasser in den Hopfentunnel und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr abgepumpt werden. Der Tivoliplatz war von Ästen übersät. Der Regen hatte auch hier den Dreck aus den Fugen gespült. Andere Ortsteile bekamen dagegen keinen Tropfen ab, zum Beispiel Wannefeld. Hier mussten die Einwohner gießen, damit ihre Pflanzen weiter gedeihen.