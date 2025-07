Ein Mann verlässt in Rudolstadt eine Gartenhütte, in der noch eine Kerze brennt. In der Folge schrillt der Alarm bei der Feuerwehr.

Rudolstadt - Eine brennende Kerze hat in Rudolstadt eine Gartenhütte in Vollbrand gesteckt und Feuerwerkskörper entzündet. Auch angrenzende Bäume und Büsche fingen Feuer, wie die Polizei mitteilte. Die in der Hütte gelagerten Knallkörper verursachten zudem Explosionsgeräusche. Der Feuerwehr gelang es, den Brand am Samstagabend zu löschen. Der 48-Jährige, der die Hütte mit der noch brennenden Kerze verließ, muss sich laut Polizei nun wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten.