Zethlingen - An Sticker von Fußballclubs, wie sie überall an Verkehrsschildern, an Containern oder an Türen beziehungsweise Wänden von öffentlichen Gebäuden kleben, haben sich die Menschen inzwischen gewöhnt. Was aber jetzt in Zethlingen aufgetaucht ist, macht einige Dorfbewohner fassungslos, Denn dort sind an verschiedenen Stellen im Ort Aufkleber mit verfassungsfeindlichem Hintergrund verteilt worden.

