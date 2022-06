Still ruht das Freibad Mieste - Seit zehn Jahren ist die Freizeiteinrichtung in der Einheitsgemeinde Gardelegen dicht

Kein plätscherndes Wasser, kein Kinderlachen, kein Duft von Sonnencreme – still ist es im Freibad Mieste. Seit zehn Jahren ist es geschlossen. In dem 50-Meter-Becken wachsen die Birken. Ein Zaun verhindert das Betreten des Geländes. Und eine Änderung ist nicht in Sicht.

Mieste - Sommer, Sonne, Ferien – auch wenn Klärchen so manches Mal in den vergangenen Wochen eine Pause gemacht und sich hinter Wolken verkrochen hat, so gibt es vor allem für viele Kinder nur eins, wenn sie dann doch wieder am Himmel strahlt: Ab ins nächste Freibad zum Abkühlen, Toben, Schwimmen und Planschen. Und davon hat die Hansestadt Gardelegen eigentlich vier. Wobei mit Zienau, Zichtau und Potzehne auch in diesem Jahr nur drei geöffnet sind. Das Freibad in Mieste ist seit zehn Jahren geschlossen.