Straßenbauarbeiten bei Gardelegen

Der dritte Bauabschnitt zur Sanierung der B 188 in Jävenitz hat begonnen. Die Umleitung erfilgt weitläufig. Die Arbeiten an der B71 im bereich der Ackendorfer Landstraße erfolgen mit halbseitiger Straßensperrung.

Jävenitz (ca) - Die Bauarbeiten im dritten und letzten Bauabschnitt für eine Sanierung der B 188 zwischen Kloster Neuendorf und Jävenitz und in Jävenitz haben am Montag, 20. September, begonnen. Gebaut wird von der Algenstedter Straße bis zum Ortsausgang in Richtung Hottendorf, teilte Andreas Tempelhof vom Landes-Bauministerium mit. Für die Bauphase ist dieser Bereich komplett gesperrt.