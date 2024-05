Anwohner am Langförder Weg in Gardelegen fürchten, dass hohe Kosten auf sie zukommen, weil ein Investor dort ein Baugebiet erschließen will. Der sieht sich zu Unrecht angegriffen.

Streit um Baugebiet in Gardelegen: Anwohner schreiben Brief an die Stadt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gardelegen. - Sie fühlen sich „allein gelassen und übergangen“ – und zwar von der Stadt, von Stadträten und einem Investor, erklären zwei Familien, die am Langförder Weg in Gardelegen wohnen, in dieser Woche im Gespräch mit der Volksstimme. Ihre Befürchtung: Sollte auf dem Grünland am Weg tatsächlich ein Baugebiet für elf neue Eigenheime erschlossen werden, dann könnte das für einige Anwohner vielleicht sogar den „finanziellen Ruin“ bedeuten.