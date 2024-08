Die alternative Musikszene in Gardelegen gibt es, aber sie hat sich im vergangenen Jahrzehnt verändert. Der Leiter des Gardelegener Jugendclubs Mood weiß auch wie.

Subkultur und Heavy Metal in Gardelegen

Alternative Musik in der Altmark

Gardelegen - Wie sieht die subkulturelle Musikszene in Gardelegen aus und was hören junge Leute der Hansestadt gern? Martin Holz, Leiter vom Jugendclub Mood weiß nicht nur, wo man hin gehen kann, wenn man ein Live-Konzert erleben will – und das fern ab von Mainstream und 80er-Jahre-Musik aus dem Radio. Er weiß ebenso gut, dass es Musiker heutzutage nicht leicht haben.