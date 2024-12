Butterkekse waren nicht immer der Standard in der Weihnachtsbäckerei. Zwei Damen der älteren Generation erinnern sich an die Rezepte ihrer Kindheit.

Gardelegen. - Weihnachtszeit ist Backzeit. Die verschiedensten Kekse und Kuchen lassen in vielen Haushalten die ganze Wohnung duften. So auch bei einem Backtag im Johanniterhaus „Pfarrer Franz“ in der Gardelegener Innenstadt. Und die Backstube verwandelte sich dabei in einen generationsübergreifenden Treff. Kinder aus der Kita Krümelkiste und Senioren backten und verzierten gemeinsam Butterkekse.