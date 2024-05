Szenario: Unbekannte Zahl an verletzten Bundeswehrsoldaten in Schnöggersburg

Zusammenarbeit als Übungsziel: Zivile und militärische Retter arbeiten an diesem Morgen Hand in Hand.

Schöggersburg. - „Sani, Saaani – wir brauchen Hilfe...“ Schreckliche Bilder bieten sich am Sonnabendmorgen in der Übungsstadt Schnöggersburg auf dem Truppenübungsplatz in der Colbitz-Letzlinger Heide. Dramatische Ereignisse mit Verletzten halten die Rettungskräfte in Atem. Neben der Berufsfeuerwehr des Übungsplatzes sind drei freiwillige Feuerwehren der angrenzenden Einheitsgemeinde Tangerhütte im Einsatz.