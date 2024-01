Gardelegen. - Bislang wurde der Schulgarten der Rosa Luxemburg Schule in Gardelegen nur sehr unzureichend von einem Zaun begrenzt. Zahlreiche Reparaturmaßnahmen waren langfristig nicht von Erfolg gekrönt.

Björn Wilhelm, pädagogischer Mitarbeiter der Förderschule, nahm die Sache dann einfach in die Hand. Er fragte beim Land nach, ob es Maßnahmen dafür gäbe, einen neuen Zaun bauen zu lassen. Dies wurde verneint.

Also musste eine andere Idee her. Da die Jugendlichen ohnehin sehr gerne handwerklich aktiv sind, kam Wilhelm der Einfall, dass die Schulkinder doch selbst beim Zaunbau mithelfen könnten.

Kurzerhand holte er sich drei Angebote von Baufirmen ein und stellte einen Antrag auf finanzielle Mittel ans Land.

Als dieser für die Materialkosten bewilligt wurde, ging es auch ganz schnell los. Innerhalb von zehn Wochen wurden die Zaunelemente besorgt und die Heranwachsenden stellten mithilfe von Wilhelm und Silvia Springer, Techniklehrerin der Schule, den Zaun im Rahmen des Technikunterrichtes einfach selbst auf.

Jeden Montag und Donnerstag werkelten die Schüler für zwei Stunden auf ihrem Schulhof. Dabei stießen sie auf einige Hindernisse: Wurzeln und Bäume. Einige Wurzeln waren so schwer herauszuziehen, dass Schüler aus höheren Klassen helfen mussten.

Doch diese Sorgen waren beim gemeinsamen Grillen mit den beiden Lehrern im Dezember wie vergessen. Zusammen feierten sie, dass der neue Zaun nun endlich auf dem Schulhof steht.

Weitere Projekte

Wilhelm hat auch schon Pläne für weitere Projekte an der Schule, bei denen die Kinder wieder mit anpacken dürfen. So soll der Schulgarten schöner werden und im Sommer wird der vorhandene Teich in einer Projektwoche wieder auf Vordermann gebracht.