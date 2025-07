Neueröffnung in Elend Nur zwei Quadratmeter groß: Kleines Kunstmuseum eröffnet im Harz

Klein, übersichtlich, auf das Wesentliche reduziert: So präsentiert sich ein neues Kunstmuseum, das mitten in Elend eröffnet wird. Die Idee dazu stammt von dem Künstler Bafuß, der für den 20. Juli zur Einweihung in den Oberharz-Ort einlädt.