Die Polizei erwischte einen Fahrer, der mit Tempo 90 in Miesterhorst unterwegs war. Symbolfoto: Anja Guse

Die Polizei überprüfte in Miesterhorst die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer.

Miesterhorst l Am Mittwoch kontrollierte die Polizei von 14.30 bis 18 Uhr an der Breiten Straße in Miesterhorst die Geschwindigkeit der Fahrzeugführer. Insgesamt wurden 580 Fahrzeuge gemessen und neun Verstöße festgestellt. Vier Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld.

Ein Fahrverbot

Ein Opel-Fahrer muss aufgrund seines Tempos von 90 Stundenkilometern innerorts noch zusätzlich mit einem Fahrverbot rechnen.