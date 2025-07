In der Vergangenheit gab es immer wieder Gegenproteste bei CSD-Veranstaltungen - zuletzt in Falkensee. Auch in Bernau gibt es eine Anmeldung für eine zweite Versammlung.

Gegenprotest zum CSD in Bernau angemeldet

Am Samstag soll in Bernau bei Berlin der CSD gefeiert werden. (Symbolbild)

Bernau - Für den CSD in Bernau am kommenden Samstag hat sich ein Gegenprotest angemeldet. Es gebe eine zweite Versammlungsanmeldung, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Versammlung laufe zeitgleich und sei von einer Privatperson angemeldet worden. „Das ist das, was uns bei der Planung und Vorbereitung beschäftigt.“

In Bernau soll am Samstag der dritte Christopher Street Day (CSD) stattfinden. In diesem Jahr steht die Veranstaltung nach Angaben der Stadt unter dem Motto: „Queer bleibt hier. Gemeinsam gegen Rechts“. Man wolle mit der Versammlung auch ein Zeichen „gegen das Erstarken rechter Strukturen“ setzen.