„Tic Toc lehrt uns de Klock“ auch an der Gardelegener Wander-Grundschule

Gardelegen - Sein Gesicht ist ein Ziffernblatt, Tic Toc sein Name. Und er ist der Mittelpunkt eines besonderen Kinderbuches. Das Männchen mit Hut möchte den Mädchen und Jungen nämlich die Uhrzeit beibringen, und zwar up Platt. „Tic Toc lehrt uns de Klock!“ – so lautet seine Aufgabe. Entwickelt und gestaltet haben es fünf Studentinnen, die Lehramt an allgemeinbildenden Schulen in den Fächern Mathematik und Deutsch an der Uni Magdeburg studieren.