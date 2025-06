Tierheim Gardelegen nach Unwetter in Not: Dach hielt Regenmassen nicht stand

Gardelegen. - Die schweren Unwetter, die am Wochenende über große Teile Deutschlands hinwegzogen, machten auch vor der Hansestadt Gardelegen nicht Halt. Hart getroffen wurde das örtliche Tierheim: Mehrere Rückzugsräume für die Tiere standen innerhalb kürzester Zeit unter Wasser.

Am Sonntag, 1. Juni, gab schließlich das Dach des Tierheimes den massiven Regenmengen nach. Betroffen sind unter anderem der große und mehrere kleine Katzenausläufe, sowie der neu errichtete Hundezwinger, berichtet Tierheimleiterin Sarah Gränert von Ahnen.

Lesen Sie auch:Traurige Geschichte aus dem Tierheim: Gardelegener Tierfreunde geschockt: Hündin erst adoptiert, dann ausgesetzt

„Der Boden ist komplett aufgeweicht, einige Kratzbäume wurden zerstört, und auch unser Rasenmäher ist beschädigt“, schildert sie die Situation. Gränert von Ahnen erzählt weiter, dass sie zur Zeit des Unwetters allein im Tierheim war und Schlimmeres verhindern konnte.

Tierheim hofft für Instandsetzung des Daches auf Spenden und Unterstützung vom Deutschen Tierschutzbund

Bereits in der Vergangenheit mussten Dach und Regenrinnen provisorisch repariert werden. Nach den aktuellen Schäden steht nun eine vollständige Sanierung an. Noch in dieser Woche soll ein Dachdeckerbetrieb den Schaden begutachten und einen Kostenvoranschlag erstellen. Wie hoch die tatsächlichen Kosten ausfallen, wird jedoch erst ersichtlich, wenn das beschädigte Dach vollständig abgetragen ist.

Für die Instandsetzung hofft das Tierheim auf finanzielle Unterstützung vom Deutschen Tierschutzbund – ein entsprechender Antrag kann eingereicht werden, sobald der Kostenvoranschlag vorliegt. Doch auch darüber hinaus ist Hilfe dringend nötig.

„Wir brauchen neben Geldspenden auch Material und tatkräftige Unterstützung“, appelliert Gränert von Ahnen an die Bevölkerung. Wer helfen möchte, kann sich direkt beim Tierheim melden: Telefon (03907)71 51 05, E-Mail: tierheim-gardelegen@t-online.de