Die Haldensleber Dermatologin Dr. Anja Thielitz zieht sich ab Juli aus der vertragsärztlichen Versorgung zurück. Was das für Kassenpatienten bedeutet und wie die Hautärztin ihre Entscheidung begründet.

In der Börde gibt es bald nur noch eine vertragsärztliche Hautarztpraxis. Eine Ärztin gibt ihre Zulassung zurück und behandelt Kassenpatienten dann nur noch auf Rechnung.

Haldensleben. - Patienten, die einen Termin beim Hautarzt möchten, müssen nicht selten eine Wartezeit von mehreren Monaten in Kauf nehmen. Wer noch in keiner Kartei steht, hat noch schlechtere Karten: Viele dermatologischen Praxen nehmen gar keine neuen Patienten mehr auf. Im Landkreis Börde verschärft sich die Situation nun noch weiter. Die Haldensleber Hautärztin Dr. med. Anja Thielitz gibt Ende Juni ihre Kassenzulassung zurück. Dann endet in dieser Praxis die kassenärztliche Versorgung.