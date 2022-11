Hilferufe eines Hundes: Gardelegener in Sorge

Verzweifelt jault und bellt ein Hund in einer Gardelegener Gartenanlage täglich stundenlang. Hat das Tier Hunger, Schmerzen, ist es einsam - oder was ist der Grund?

Gardelegen - Als sich ein Tierfreund am Volksstimme-Lesertelefon meldet, berichtet er vom andauernden Jaulen eines Hundes in einer Gartenanlage nahe der alten Post, das ihm zu Herzen geht – so sehr, dass er sich selbst nicht mehr gern dort aufhält. Das Tier scheine allein in einem Garten untergebracht, werde wohl versorgt, aber es müsse ja einen Grund für das Heulen geben. Die Volksstimme hakt nach und erlebt dabei eine Überraschung, denn die Situation ist offensichtlich keine neue.