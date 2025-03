Gefördert wird der wertvolle Stoff über acht Tiefbrunnen in Gardelegen, Solpke und Wiepke – eingezäunt und alarmgeschützt. Noch sind die Pegel nicht bedenklich, aber sie sinken stetig. Wie sicher ist es in Zukunft?

Trinkwasser in Gardelegen in Gefahr? Wie die aktuelle Situation ist

Kostbares Gut: Trinkwasser. In der Region Gardelegen wird das Wasser in acht Brunnen, unter anderem im Wasserwerk Lindenthal, hier ist der Technikbereich zu sehen, gefördert.

Gardelegen. - Frisches Wasser kommt in der Altmark aus dem Wasserhahn. Doch wie sicher ist das Wasser mit Blick auf den Klimawandel, wo kommt das Trinkwasser in der Region Gardelegen her und wie sicher ist es?