Überraschung für Kinder in der Miester „Butze“

Am Freitag öffnete das Clubhaus „Butze“ am Miester Freibad seine Pforten. Und auf die Kinder und Jugendlichen des Drömlingsdorfes wartete eine Überraschung.

Mieste - Mieste Hotopp-Riecke und Ammar Awaniy von der Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (LKJ) Sachsen-Anhalt waren am Freitag in Mieste vor Ort und sorgten schon einmal für erste Spielmöglichkeiten in den neuen Jugendclub-Räumen.