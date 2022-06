Ukrainekrieg: Wie die Stadt Kalbe die Flüchtlingshilfe unterstützt

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch die Menschen in der Region. Sie wollen helfen. Auch die Stadt Kalbe setzt sich für Flüchtlinge aus dem Krisengebiet ein.

Auch in der Region machen die Menschen ihren Protest gegen den Krieg in der Ukraine deutlich: hier Jörg Köhler mit seinen Enkelkindern Romy und Connor Butzek.

Kalbe - Der Krieg in der Ukraine ist auch in Kalbe Thema. So möchte sich die Stadt mit Hilfsleistungen einbringen. Bürgermeister Karsten Ruth berichtet, welche Möglichkeiten in Betracht gezogen werden.