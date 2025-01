Die gesperrte Ortsdurchfahrt der B 188 in Solpke. Die Baustelle sorgte in diesem Jahr über Monate für weiträumige Umfahrungen und Belastungen der Anwohner in den Orten.

Jerchel - Die Umleitungsstrecke für die Baustellen B 188 in Solpke und B 71 in Letzlingen hat für die Anwohner in den betroffenen Ortschaften schon für eine Belastung gesorgt: zum einen das erheblich höhere Verkehrsaufkommen gerade in den Sommermonaten, zum anderen auch die Geschwindigkeiten, mit denen einige Fahrer durch die Ortschaften rauschten.