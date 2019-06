Ein Unfall mit drei Leichtverletzten und wirtschaftlichem Totalschaden an einem Pkw (35.000 Euro) hat sich bei Sachau ereignet.

Sachau (vs) l Totalschaden am Auto und drei leicht verletzte Personen – das ist die Bilanz eines Unfalls bei Sachau. Wie die Polizei mitteilte, war ein 47-Jähriger mit seinem VW Golf auf der K 1112 aus Richtung Jeseritz kommend in Richtung Sachau unterwegs. Kurz vor der Ortslage Sachau kam das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überquerte die Gegenfahrspur und stieß mit der linken vorderen Seite gegen einen Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralles riss das Vorderrad ab. Nach weiteren 50 Metern auf dem angrenzenden Grünstreifen kam das Fahrzeug im Buschwerk zum Stillstand.

Der 47-Jährige , seine 11-jährige Tochter und eine weitere 11-Jährige konnten leicht verletzt aus dem Fahrzeug aussteigen. Der Fahrer kann sich den Unfall nicht erklären. Er hat nach eigenen Angaben keine Erinnerungen. Alle drei wurden ins Krankenhaus nach Gardelegen gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden von zirka 35.000 Euro.