Ein merkwürdiger Unfall hat sich auf der B188 zwischen Solpke und Gardelegen ereignet. Eine 42-jährige Kia-Fahrerin erlitt einen Schock.

Gardelegen l Ein merkwürdiger Unfall, in dessen Folge eine 42-Jährige einen Schock erlitt und ins Gardelegener Altmark-Klinikum gebracht werden musste, hat sich jetzt auf der B 188 zwischen Gardelegen und Solpke (Altmarkkreis Salzwedel) ereignet. Wie die Polizei mitteilte, befuhr sie gegen 23 Uhr die Bundesstraße aus Solpke kommend in Richtung Gardelegen, als ihr ein Fahrzeug mit eingeschaltetem Fernlicht entgegenkam, und zwar auf ihrer Fahrspur. Sie fuhr daraufhin so weit wie möglich an den äußersten rechten Rand ihrer Fahrspur, um eine Kollision zu verhindern. Das klappte nicht ganz. Der entgegenkommende Autofahrer, der weder das Fernlicht ausschaltete, noch zurück auf seine Fahrspur lenkte, touchierte mit seinem Fahrzeug den Pkw der 42-Jährigen.

Zeugen gesucht

Nach dem Unfall beschleunigte der Unbekannte sein Fahrzeug stark und befuhr die B 188 weiter in Richtung Solpke. Die Kia-Fahrerin, an deren Fahrzeug ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich entstand, gab an, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunklen Geländewagen mit Salzwedeler Kennzeichen gehandelt habe. Der Pkw weist höchstwahrscheinlich Beschädigungen auf der Fahrerseite in Höhe des Seitenspiegels auf. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wem ein derartiges Fahrzeug aufgefallen ist oder wer sonstige Hinweise geben kann, melde sich bei der Polizei in Gardelegen, Telefon 03907/72 40.