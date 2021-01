Das neue Jahr hat bislang für die Kalbenser Feuerwehr schon mehrere Einsätze bereitgehalten. Gerade gab es wieder einen.

Neuendorf am Damm l Sirenen unterbrachen nachmittags kurz vor 15 Uhr die Sonntagsruhe in Kalbe, aber auch in Neuendorf am Damm und in Karritz. Der Leitstelle war ein unklarer Feuerschein gemeldet worden. Die Einsatzkräfte aus der Milde-Stadt und aus der dazugehörenden Löschgruppe Karritz/Neuendorf machten sich daraufhin auf den Weg in die Neuendorfer Ortsmitte. Denn dort sollte es angeblich lodern. Doch das Ganze entpuppte sich schließlich als Flammenschein aus einer Feuerschale. Die Brandbekämpfer konnten wieder in die Gerätehäuser einrücken.