Empört über einen „Toilettenbrief“ der Gardelegener Sekundarschule wendet sich eine Familie an die Volksstimme. Krasse Maßnahmen werden darin angeordnet. Der Hintergrund ist schockierend.

Saubere Toiletten wissen einige Schüler in Gardelegen offenbar nicht zu schätzen. Ihr Fehlverhalten hat nun drastische Folgen, die alle Schüler treffen. Das finden nicht alle Eltern richtig.

Gardelegen. - Schüler, die Wasserhähne mit Sekundenkleber verkleben, Toiletten mit ganzen Papierrollen oder Schreibpapier verstopfen und zur Krönung absichtlich auf den Fußboden statt ins Klo urinieren: Vorfälle von Zerstörung, mutwilliger Beschädigung und absolutem Fehlverhalten an der Gardelegener Sekundarschule sollen sich in den Wochen vor den Herbstferien extrem gehäuft haben. Die Lage hat sich offenbar so sehr zugespitzt, dass die Schulleitung sich keinen anderen Rat mehr weiß, als drastische Maßnahmen anzuordnen, die nach den Herbstferien umgesetzt werden sollen.