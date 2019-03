Im Ortschaftsrat von Zichtau wurde kürzlich das Programm für das Waldbadfest in Zichtau vorgestellt.

Das geplante Programm für das Waldbadfest Freitag, 31. Mai 2019 17.30 Uhr: Einlass für alle Zichtauer, Vereinsmitglieder des Dorfes, Sponsoren sowie Ehrengäste (kostenloser Eintritt). Eintritt für die Gäste (kostenpflichtig, wird derzeit geplant und in den kommenden Wochen bekanntgegeben) 18 Uhr: Eröffnung der Auftaktveranstaltung mit einer Moderation von Ortsbürgermeisterin Astrid Läsecke. 20.30 Uhr: Einlass für die Disco mit DJ Sven, der ab 21 Uhr auflegen wird. 22 Uhr: Happy Hour Ausgewählte Getränke zum halben Preis Sonnabend, 1. Juni 2019 11 Uhr Brunch (Festzelt) sowie Bauernmarkt auf dem Gelände des Waldbades. Jagdhornbläser spielen. 12 Uhr: Foto mit allen Zichtauern auf dem Parkplatz des Waldbades. Danach Unterhaltungsprogramm für Interessenten auf dem Gelände. 20.30 Uhr: Einlass für den Auftritt der Leipziger Party-Band Green Sapphire. 21 Uhr Beginn der Band, die bis um 24 Uhr spielen wird. Bereits um 23.30 Uhr ist Einlass für die Disco mit DJ Oneman Duo, der bis ungefähr 4 Uhr auflegen wird. Sonntag, 2. Juni 2019 13.30 Uhr: Beginn des diesjährigen Piratenfestes im Waldbad von Zichtau. Geplant sind zahlreiche Veranstaltungen mit verschiedenen Vereinen und Institutionen der Einheitsgemeinde Gardelegen. Genauere Informationen erhalten Interessenten in den kommeden Wochen in der Volksstimme. Über viele Besucher, die das Waldbadfest – anlässlich 50 Jahre Waldbad Zichtau – besuchen, würden sich die Veranstalter freuen.

Zichtau l „Wir planen am Sonnabend, 1. Juni 2019, ab um 11 Uhr das größte Frühstücksbuffett der Altmark“, sagte Lukas Kösterke, stellvertretener Ortsbürgermeister von Zichtau. Während der jüngsten Zusammenkunft des Gremiums informierte er die Ratsmitglieder mit einem umfassenden Eventablaufplan darüber, was die Arbeitsgemeinschaft 50 des Waldbadfördervereins in Zichtau in den zurückliegenden Wochen geplant hat. So ist während des Waldbadfestes – stattfinden wird es vom 31. Mai 2019 bis 2. Juni 2019 – das gemeinsame Frühstück ein großer Programmpunkt. „Ziel ist es, dass jeder, der an dem gemeinsamen Brunch teilnehmen möchte, einige Frühstücksprodukte mitbringt“, so Kösterke. Diese sollen dann auf der langen Frühstücksplatte angeboten werden. Seien es eigene Aufstriche, selbstgebackenes Brot, eigener Käse oder eben doch gekaufte Produkte: „Die Teilnehmer können ins Gespräch kommen und sich Tipps zum Nachmachen geben“, freute sich Lukas Kösterke, der die sehr umfangreiche Eventplanung sowie Finanzplanung in einer modernen Tabelle zusammenführte.

„Ich möchte dir und allen Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft danken, dass ihr so eifrig für das Waldbadfest geplant habt“, sagte Astrid Läsecke, Ortsbürgermeisterin von Zichtau, während der Zusammenkunft des Ortschaftsrates im Dorfgemeinschaftshaus.

Ein weiterer dorfinterner Höhepunkt ist ein Foto, dass am Sonnabend, 1. Juni 2019. entstehen soll. Dafür sind alle Zichtauer an dem Tag um 12 Uhr auf den Parkplatz am Waldbad eingeladen. „Wir haben ein ähnliches Foto zuletzt im Jahr 2008 gemacht. Darüber freuen sich bestimmt viele“, erklärte Lukas Kösterke.

Green Sapphire, eine Party-Band aus Leipzig, tritt während des Waldbadfestes in Zichtau auf.



Die Auftaktveranstaltung ist für Freitag, 31. Mai 2019, geplant. Beginn ist um 18 Uhr. Bereits ab 20.30 Uhr wird an dem Tag DJ Sven auflegen. Das diesjährige Piratenfest wird am Sonntag ab 13.30 Uhr gefeiert. Dann können Kinder wieder so Einiges im Waldbad von Zichtau erleben.