Nach Vorfällen in Köln-Wahn und Mechernich schult die Bundeswehr ihr Personal in der Altmark-Kaserne bei Letzlingen mit der Übung „Starke Sicherheit“.

Verstärkte Kontrollen am GÜZ Heer nach Sabotage-Verdachtsfällen

An der Einfahrt zur Altmark-Kaserne mussten in dieser Woche alle Fahrzeuge erstmal einen Stopp einlegen.

Letzlingen. - Kein alltäglicher Anblick bot sich in dieser Woche bei der Einfahrt in die Altmark-Kaserne in Letzlingen: Schritttempo auf der langen Zufahrt, gepanzerte Fahrzeuge vor dem Tor, Stacheldraht, Kfz- und Personenkontrollen. Freundlich aber bestimmt forderten die bewaffneten Soldaten die einfahrenden Fahrzeugführer auf, sich auszuweisen.