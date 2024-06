Der frische Asphalt dampfte, als sich am Dienstag ein Regenschauer über Kalbe ergoss. Ein Ende der dortigen Großbaumaßnahme scheint nach einem Jahr endlich in Sicht.

Großbaumaßnahme in Kalbe

Auf die Eugenie-Schildt-Straße in Kalbe wurde am Dienstag Schwarzdecke aufgebracht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kalbe - Im Sommer 2023 hatten die Arbeiten an der Kalbenser Eugenie-Schildt-Straße und ihrem bis dato desolaten Entwässerungssystem, in das auch Teile der Ernst-Thälmann-Straße und der Salzwiese eingebunden sind, begonnen. Knapp ein Jahr später ist die Gesamtmaßnahme noch immer nicht abgeschlossen. Doch ein Ende ist in Sicht.