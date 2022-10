„Viel mehr als nur Punk“ im Kinosaal in Mieste

Mieste - Fans der alternativen Musik kommen am 26. November im Miester Kinosaal auf ihre Kosten. Fünf Livebands aus verschiedenen Regionen werden dort zu erleben sein: Planet Roxter (Premium-Punkrock aus Gardelegen), For Next Time (Punk, Hardcore aus Heilbad Heiligenstadt), 5Raumfenster (Rockalternative aus Leipzig), Dr3ier (harter Deutschrock, Pop-Punk aus Gifhorn/Braunschweig) und The Sherlock Holmes Punkrock Connection (Punkrock aus Berlin).