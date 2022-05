Volkstrauertag Volkstrauertag in Gardelegen: Mahnen gegen das Vergessen

Im Gedenken an alle Opfer von Krieg und Gewalt wurden am Sonntag, dem Volkstrauertag, Kränze und Gebinde am Gedenkstein auf dem Gardeleger Friedhof abgelegt. Erinnert wurde auch an Opfer, die aktuell durch Terrorherrschaft, Rassismus oder auf der Flucht ums Leben kommen.