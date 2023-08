Gardelegen (ew) - Am 6. März 1843 eröffnete im Neustädter Rathaus von Salzwedel die Sparkasse ihre erste Filiale in der westlichen Altmark. Das ist in diesem Jahr 180 Jahre her. Bereits seit 30 Jahren gibt es die PS-Lotterie. Und beides wurde auch schon im März mit einer großen Gala in der Beetzendorfer Mehrzweckhalle gefeiert. Das war aber noch nicht alles.

Von den beiden runden Geburtstagen profitieren auch Vereine und gemeinnützige Einrichtungen im Altmarkkreis Salzwedel. Denn es gab eine Extra-Ausschüttung von 18 mal 1000 Euro. Über 50 sehr verschiedene Anträge seien eingegangen, berichtete Hans-Jürgen Behr, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Altmark West.

18 unterschiedliche Vereine und Organisationen wurden mit ihren Projekten – von der Seniorenbetreuung über die Neugestaltung einer Nähwerkstatt, einer Kinderwerkstatt und eines Bienengartens bis zum Zelt für den Feuerwehrnachwuchs – ausgewählt (Infokasten). Ihre Vertreter waren nun in die Sparkassen-Filiale an der Bismarker Straße in Gardelegen eingeladen, um aus den Händen des Vorstandschefs ihre Förderbescheide in einer Höhe von jeweils 1000 Euro entgegenzunehmen.

Wer bekam das Geld:

die Kindertagesstätte „Schlumpfenvilla“ aus Jeseritz für die Ausgestaltung einer Kinderwerkstatt; „Rund um den Arendsee e.V.“ für die Anfertigung neuer Übungsschilder für den Yoga-Pfad rund um den Arendsee; der Heimatverein Letzlingen für das Engagement und die Weiterführung des Seniorenprojektes; der Schützenverein 1553 Gardelegen für therapeutisches Bogenschießen in Verbindung mit der Lernbehindertenschule in Gardelegen; das Kinder- und Jugenderholungszentrum (KiEZ) Arendsee/Altmark für die fachgerechte Entsorgung eines alten Bungalowdachs; die Wander-Grundschule in Gardelegen für die Umgestaltung des Schulgebäudes in eine Grüne Ganztagsschule; der Verein Naturwunder Chüttlitz für die Gestaltung eines Bienenerlebnisgartens; der Förderverein von Kita, Grundschule und Hort Letzlingen für Tische und Bänke im Schulhof und Schulgarten; der Sportverein Wacker Lindstedt für eine Weichbodenmatte zum Kinderturnen; die Sportvereinigung (SV) Gardelegen, Sparte Volleyball, für Trikots und Bälle; der Bürgermeisterhof e. V. Salzwedel für die Neugestaltung einer Nähwerkstatt; der FC Jübar/Bornsen für Volleyballkleidung, Dartscheiben und weiteres Zubehör; der DRK-Kreisverband Salzwedel für eine neue Slipanlage aus Schwimmpontons für ein Rettungsboot auf dem Arendsee; der VfB Klötze für den Austausch der Flutlichtanlage in eine energetisch sparsame LED-Beleuchtung; der Förderverein der Feuerwehr Letzlingen für ein großes Zelt; der SV Grün-Weiß Potzehne für die Teamausstattung der E- und D-Jugend mit Shirts sowie Trainingsmaterialien und Bälle; der Förderverein Kita und Hort „Dorffüchse“ Henningen für einen Zirkuswagen aus Kiefernholz und der Förderverein der Feuerwehr Salzwedel für ein Faltpavillon, Roll-Ups und Figuren-Pappaufsteller.