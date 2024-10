Jugendlicher aus Jävenitz bekommt Praktikumsprämie Von der Schulbank in die Autowerkstatt

Der Jävenitzer Julian Kuschfeldt (15) weiß jetzt genau, dass er Kfz-Mechatroniker werden will. In den Herbstferien hat er ein Praktikum im Autohaus Schröter in Gardelegen absolviert. Und dafür bekommt er sogar eine Prämie.