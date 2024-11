Hagenau - Kürbisse in verschiedenen Farben und Formen: Dafür ist der Name Gühne schon seit längerer Zeit in und um Hagenau bekannt. Was vor gut zehn Jahren mit einem kleinen Präsentationswagen am Straßenrand begann, ist für Janine (34) und Robert Gühne (37) längst zu einem zeitaufwendigen Nebenerwerb geworden. Und nun haben sich die beiden einen Traum erfüllt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.