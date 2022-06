Vor 64 Jahren fing Dieter Wollner in Breitenfeld an

Am 5. September 1957 übernahm Dieter Wollner seine erste Pfarrstelle in Breitenfeld. Daran wurde genau 64 Jahre später, mit einem besonderen Gottesdienst erinnert.

Vor 64 Jahren, am 5. September 1957, übernahm Pastor Dieter Wollner seine erste Pfarrstelle in Breitenfeld. Daran erinnerten gestern er und seine Frau Sieginde während eines sehr persönlichen Dankgottesdienstes in der Engersener Kirche.

Engersen - Die Beine wollen nicht mehr so richtig. Er kann nur noch mithilfe eines Rollators laufen. Und auch die Sehkraft lässt nach, wie er erzählt, so dass das Lesen nur noch am Tisch mit der Lupe funktioniert. Und dennoch: Dieter Wollner, Pfarrer im Ruhestand, strahlte gestern in der Engersener Kirche Lebensfreude aus. Und er ist auch mit 94 Jahren noch spitzbübisch unterwegs. Denn er begrüßte die Besucher dieses ganz besonderen Dankgottesdienstes unter anderem mit den Worten: „Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr noch einmal den lebendigen Pastor Wollner seht.“