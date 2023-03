Gardelegen (vs/ew) - Es war zwar etwas ruhiger um sie geworden, aber aufgegeben haben die Mitglieder des Vereins „Freundeskreis – Erhaltung Großes Hospital zu Gardelegen“ nicht. Auch wenn das Back- und Bethaus auf dem Hof des Großen Hospitals, für dessen Erhalt sie sich jahrelang vehement eingesetzt haben, im November 2022 abgerissen wurde, werde weiter gekämpft, und zwar um einen Ersatzbau.

Architekt Lutz Schwarzbrunn: Gemeinnützigkeit des Vereins ist bestätigt

Wie Lutz Schwarzbrunn im Namen der Vereinsmitglieder mitteilte, haben sie sich vor einigen Tagen für weitere Absprachen getroffen. Die Gemeinnützigkeit des Vereins sei mittlerweile durch das Finanzamt geprüft und bestätigt worden. Damit könne er nunmehr auch Spendenquittungen für Unterstützer der Anliegen ausstellen, denn Klageverfahren kosten Geld.

Und eines der Anliegen sei vor allem, dass sich der Verein dafür einsetzt, „den funktionalen Ersatz für das abgebrochene Gebäude anzustreben“, so Schwarzbrunn. Die von der Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) geplante, sichtbare Abdeckung des historischen Backofens mit einer Glasplatte, sehen die Vereinsmitglieder nicht als ausreichend an. Ein Vorschlag von ihnen für den besseren Schutz des Kellers mit dem historischen Backofen durch eine maßstabsbildende Fachwerkkonstruktion liege der Vereinigten Hospitalstiftung zu Gardelegen und der Wobau laut Schwarzbrunn vor.

Verein vertritt Bürgerinitiative

Der Verein werde weiterhin alle offenen förmlichen Verfahren wie die offenen Widersprüche vor dem Altmarkkreis, dem Landesverwaltungsamt und der Oberen Denkmalschutzbehörde in Magdeburg, vor dem Petitionsausschuss des Landtags, dem Verwaltungsgericht Magdeburg sowie vor dem Europäischen Gerichtshof begleiten und für die Bürgerinitiative (BI) sprechen, die bisher nicht klageberechtigt war. Denn der Verein könne nun als juristische Person die Bürgerinitiative vertreten.

Das sei in der Aarhus-Konvention festgeschrieben, deren Artikel 9 (Abs. 3) den Zugang für die betroffene Öffentlichkeit zu Gerichten regelt. Die betroffene Öffentlichkeit, in diesem Fall der Verein, erhalte anders als eine einzelne Person Klagebefugnis und dadurch die Möglichkeit der inhaltlichen Überprüfung einer möglicherweise fehlerhaften Verwaltungsentscheidung wie, so die Auffassung des Vereins, die Abrissgenehmigung durch den Altmarkkreises Salzwedel.

Nun bestehe zum ersten Mal laut Schwarzbrunn die Möglichkeit, dass sich ein Gericht mit den inhaltlichen Aspekten der Abbruchverfahren beschäftigt und diese bewertet, was bisher nach Ansicht der Abrissgegner nicht geschehen sei. Der Verein beruft sich dabei auf zwei Gerichtsurteile zu vergleichbaren Verfahren.

Ein Notartermin ist avisiert

Zudem hat der Verein für den Petitionsausschuss des Bundestages die in seinen Augen rechtlichen Verwerfungen der bisherigen Verfahren zusammengefasst. Damit werden notwendige gesetzgeberische Ergänzungen und Korrekturen im Rahmen einer Petition begründet. Mit dieser will der Verein erreichen, dass die Position des einzelnen betroffenen Bürgers dahingehend geändert wird, dass dieser klageberechtigt wird.

Die Mittel, die der Staat dem Einzelnen zur Verfügung stellt, reichen nicht aus, so Schwarzbrunn. Alle Ergebnisse im Verlauf der oben genannten Verfahren werden fortlaufend diese Petition ergänzen und weiter begründen.

Nach der Zusammenkunft haben sich mehrere Mitglieder für die Eintragung des Vereins ins Vereinsregister ausgesprochen. Ein Notartermin ist avisiert.