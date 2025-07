Feine Haken, viel Geduld und großer Respekt vor der Natur: In Kalbe lernten Angler die Kunst des Vorfachbaus – und warum sie den Unterschied macht …

Kalbe. - Wie bringt man einen winzigen Haken, feine Schnur und einen Schwimmer so zusammen, dass am Ende ein Fisch anbeißt? Dieser Frage gingen am Sonnabend zahlreiche Mitglieder des Kalbenser Angelsportvereins Mildeufer 1935 bei einem speziellen Lehrgang nach.