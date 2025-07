Die NTN Antriebstechnik Gardelegen soll für Volkswagen Profilwellen herstellen. Dazu wird derzeit eine neue Fertigungslinie aufgebaut. Wie wirkt sich das auf das Unternehmen in Gardelegen aus?

Gardelegen - Die Freude bei der NTN Antriebstechnik in Gardelegen ist groß. Trotz Krise in der Automobilindustrie, einer schrumpfenden Gesamtwirtschaft und dem Produktions-Aus für E-Seitenwellen für Mercedes und dem damit verbundenen Stellenabbau bei der NTN gibt es nun für das Unternehmen auch gute Nachrichten. NTN Gardelegen war bei einer Ausschreibung von VW Wolfsburg erfolgreich. Von fünf Paketen hat die NTN zwei gewonnen.

Konkret geht es um Profilwellen, erläutert NTN-Geschäftsführer Sven Hintzsche. Die hat VW bisher teils selbst hergestellt. Die Produktion am Standort Wolfsburg soll eingestellt werden, um Platz für andere Projekte zu schaffen. Es folgte eine Ausschreibung für immerhin 3,5 Millionen Bauteile pro Jahr. „Das ist ein ziemlich großer Auftrag. Deswegen hat VW das in fünf Pakete aufgeteilt“, erläutert Hintzsche. Und davon hat die NTN Gardelegen zwei gewonnen – mit 1,2 Millionen Bauteilen pro Jahr. Die anderen drei Pakete seien nach Polen und China gegangen.

Zwei Pakete gewonnen

Warum Gardelegen? „Solche Bauteile werden bei uns schon seit vielen Jahren hergestellt“, sagt Hintzsche. Das Unternehmen verfüge also über große Erfahrungen in diesem Segment. Sicher sei das auch ein Grund gewesen. Und die Überzeugung, dass der Gardelegener Betrieb es auch schafft, in der von Wolfsburg vorgegebenen Frist mit der Produktion starten zu können. „Die Zeitlinie ist sehr sportlich. Normalerweise braucht man einen Vorlauf von anderthalb Jahren. Wir haben gerade mal neun Monate Zeit, denn bis Dezember soll die Produktion laufen“, betont Hintzsche. Die Auftragsvergabe war im April. „Wir müssen das schaffen, und wir werden das auch schaffen.“

Denn mit dem Auftrag verbunden ist der Bau einer neuen Profilwellenlinie. Im Unternehmen gebe es zwei Fertigungslinien. Die würden aber nicht reichen, die geforderte Menge zu produzieren. Und so werden in der großen Halle aktuell ganz viele Teile, Rohre und Technik angeliefert und später von einer Spezialfirma aufgebaut.

Neue Fertigungslinie

Die dritte Fertigungslinie hat NTN gebraucht gekauft. „Aus zwei Gründen: Zum einen ist die neue Technik natürlich wesentlich teurer. Wir haben jetzt 1,4 Millionen Euro investiert“, erläutert Hintzsche. Der Neuwert liege dagegen bei fünf bis sechs Millionen. Ausschlaggebend war aber vor allem auch der enge Zeitplan. Denn allein die Bestellzeit für Neuanlagen liegt bei 14 Monaten.

Damit wird die Jahresproduktion bei der NTN Gardelegen bei den Profilwellen bei 1,5 Millionen liegen. Dazu kommen 1,5 Millionen Festgelenke für VW.

NTN-Geschäftsführer Sven Hintzsche mit einer kompletten Profilwelle. Diese Teile werden seit Jahren im Gardelegener Unternehmen produziert. Foto: Cornelia Ahlfeld

Die Freude sei groß gewesen über den neuen Auftrag, denn damit stehe NTN auf sicheren Beinen. Umso mehr nach dem Produktions-Aus für die Seitenwellen für E-Fahrzeuge im Auftrag von Mercedes zum 30. September. Denn damit verbunden wäre auch die Entlassung von 60 Mitarbeitern.

Weniger Kündigungen

Diese Zahl könne nun reduziert werden auf 40 Mitarbeiter. Davon würden zehn betriebsbedingte Kündigungen erhalten. All anderen scheiden aus verschiedensten Gründen aus, wie Renteneintritt, befristete Arbeitsverträge oder Berufs- und Arbeitswechsel. Die Zielgröße werden 195 Mitarbeiter sein, aktuell sind es noch 230. Mit Beginn der neuen Produktion soll ab 1. Januar des kommenden Jahres wieder im Vierschichtsystem gearbeitet werden.

Die NTN Antriebstechnik Gardelegen gehört zur NTN Corporation mit Sitz im japanischen Osaka. Eigenen Angaben zufolge ist der Konzern der zweitgrößte Seitenwellenproduzent der Welt mit 23.360 Mitarbeitern.