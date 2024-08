Aufnahmen zeigen den Politiker in einem Shirt der rechtsextremen „Freien Nationalisten Altmark West“, mutmaßlich 2016 bei einer “Demoschulung“ gegen Polizeieinsätze. Koch behauptet, die Fotos seien gefälscht. Er will Anzeige erstatten.

War AfD-Kreischef Sebastian Koch auf einem Treffen für Neonazis in Chemnitz?

Altmarkkreis. - Hat der AfD-Vorsitzende aus dem Altmarkkreis Salzwedel in der Vergangenheit an einer „Demoschulung“ für Neonazis in Chemnitz teilgenommen? Sebastian Koch bestreitet das. Der Volksstimme liegen jedoch Informationen und Bildmaterial vor, die genau das belegen sollen. Ein Rechtsextremismusexperte ordnet die Aufnahmen als authentisch ein.