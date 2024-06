Die Ampel steht auf Rot an der Kalbenser Westpromenade. Die Bauarbeiten ruhen dort. Dabei sollten sie längst beendet sein. Was ist der Grund?

Warum die Ampel in Kalbe weiter auf Rot steht

Rote Ampel an der Westpromenade in Kalbe

Kalbe - Eigentlich sollten sie schon längst abgeschlossen sein, die Instandsetzungsarbeiten an der Westpromenade in Kalbe. Doch während auf der zeitgleich in Angriff genommenen Ernst-Thälmann-Straße längst wieder der Verkehr rollt, gibt es auf der Westpromenade immer noch eine Ampelregelung. Auf der dortigen Baustelle scheint sich kein Rad zu drehen.